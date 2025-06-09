Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i geçirdiği elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.

Ferdi Zeyrek, Manisa’ya kattıklarıyla sadece şehrin değil, aynı zamanda belediyecilik anlayışının da sembol isimlerinden biri olmuştur. Manisaya verdiği hizmetleriyle hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, kıymetli Manisalı kardeşlerime ve yaslı ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.”