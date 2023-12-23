Başbakan Ünal Üstel, Irak'ın kuzeyinde 6 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Kıbrıs Türk Halkı olarak, bu elim hadisede hayatını kaybedenlerin acısını Anavatan Türkiye ile yürekten paylaşıyoruz." dedi.

Başbakan Üstel'in başsağlığı mesajı şöyle:

"Kıbrıs Türk Halkı olarak, bu elim hadisede hayatını kaybedenlerin acısını Anavatan Türkiye ile yürekten paylaşıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk Milleti'ne başsağlığı ve metanet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim."