Yangın ardından uzun yıllardır kapalı olan Devlet Tiyatroları binası ve altyapısının tamamlandığını, kısa sürede açılacağını söyleyen Ataoğlu, Gazimağusa’da atıl durumda olan Denko binasının dönüşümü için de birkaç hafta içinde ihaleye çıkılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ataoğlu, Denktaş Anıt Mezarı projesinin tamamlandığını, çevre düzenlemesinde son etap ihalesine çıkılmasının ardından alanın askerin kontrolüne verilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Ataoğlu, “5 Yılda 100 Proje” başlığıyla, beş yıllık görev süresince tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Ataoğlu, yoğun ancak zevkle çalışmalar yürüttüklerini belirterek, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Toplantıda 100 projenin bulunduğu kısa bir video da gösterilerek, bilgilendirme kitapçığı dağıtıldı.

- AdaKıbrıs Projesi

Türkiye pazarına yönelik başlatılan AdaKıbrıs Projesi’yle, ülkeye gelen turist sayısında bir artış gözlemlendiğini vurgulayan Ataoğlu, bu çalışma ile sadece Türkiye'deki bütün kanallarda değil, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi ülkelerde de proje kapsamında hazırlanan içeriklerin yayınlandığını belirtti.

Projenin aşamaları hakkında da bilgi veren Ataoğlu, kurumsal kimlik geliştirilerek marka oluşturulduğunu; adakibrisim.com ile dijital altyapının sağlandığını ve sosyal medya kanallarında her ay 10 özgün içerikle geniş kitlelere ulaşıldığını söyleyerek, influencerler ile yapılan iş birlikleri ve lansman çalışmalarına değindi.

- Antik Liman Restorasyonu Projesi

KKTC’nin en kapsamlı ve hassas restorasyon projelerinden biri olan Antik Liman Restorasyonu Projesi’nin önemine vurgu yapan Ataoğlu, bakanlık bütçesiyle gerçekleştirilen projeyle ilgili bilgi verdi.

Ataoğlu, proje kapsamında, rıhtım altyapısının yenilendiğini, tarihi dokunun korunduğunu, cephelerin iyileştirildiğini, zemin düzenlemesinin tamamlandığını ve modern aydınlatma ile limanın yeniden canlandırıldığını kaydetti.

Ziyaretçi sayısının yüzde 30 arttığını dile getiren Ataoğlu, deniz içindeki iskelenin yapımı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

- Devlet Tiyatroları Binası Yapımı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasındaki yangının ardından, uzun süre sonuçlandırılamayan yeni bina projesinin tamamlandığını duyuran Ataoğlu, binadaki iç dekorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindiğini, ihtiyaç duyulan personelin neredeyse tamamlandığını ve ileri teknoloji sahne sistemleri kullanıldığı ifade etti.

-Girne Latomia House Müze ve Sanat Galerisi

Ataoğlu, 1933 yılında inşa edilen, 1975-2010 yılları arasında Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet veren ve Girne'nin sembol yapılarından biri olan Villa Latomia'nın, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Özyalçın Construction arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde restore edilerek, yeniden aktif bir müze ve sanat galerisi olarak halkla buluşturulduğu kaydetti.

Binanın içerisindeki sergi salonunda bulunan eşyaların tümünün Eski Eserler Dairesi’ne ait olduğunu vurgulayan Ataoğlu, Özyalçın Construction’a teşekkür etti.

-Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı Projesi

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezar projesinin sorumluluğunu alarak çalışmaları tamamladıklarını söyleyen Ataoğlu, anıtın etrafının tellenmesiyle ilgili son etap ihalesinin başlamak üzere olduğunu kaydetti.

Tellemenin ardından Anıt Mezar’ın askeri bölge olarak ilan edilmesi ve askerin yönetimine verilmesi yönünde çalışmalar bulunduğunu söyleyen Ataoğlu, amaçlarının, nöbet değişimini Anıtkabir'deki gibi halkın izleyebilmesi olduğunu belirtti.

Ataoğlu, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Doktor Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı için de bu şekilde bir proje düşünüldüğünü söyledi.

-Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi

AFAD ile iş birliği sonucunda Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin hayata geçirildiğini anlatan Fikri Ataoğlu, sismik hareketlerin anlık olarak takip edilip değerlendirildiği ve olası afet risklerine karşı veri odaklı ve hızlı bir müdahale kapasitesi kazandırıldığını ifade etti.

-Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerine Etkilerinin Azaltılması Projesi

Ataoğlu, doğayı korumak ve gelecek nesillere plastik kirliliğinden arınmış bir ada bırakma vizyonuyla, Çevre Yasası kapsamında hazırlanan ve 11 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük ile tek kullanımlık plastiklerin satış ve dağıtımının tamamen yasaklandığını hatırlattı.

Kendi haçlığını çıkarmak isteyen çocukların özellikle yaz dönemlerinde para karşılığı bu proje kapsamında her ilçede çevre temizliği yaptığını söyleyen Ataoğlu, çevre eğitiminin bütün çocuklara aşılanması için zorunlu ders olarak müfredata çevre eğitimini koyduklarını belirtti.

-Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS)

Fikri Ataoğlu, özellikle Girne bölgesinden gelen şikayetler üzerine arıtma sistemlerinden çıkan kötü kalite suyun denize ulaşmaması adına kurulan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi’nin (SAIS); atık su, soğutma suyu ve ters ozmoz deşarjlarını sürekli ve çevrimiçi olarak denetlediğini söyleyerek, sistemin, ülkenin bu alandaki ilk ve en kapsamlı dijital takip sistemi olduğunu dile getirdi.

Ataoğlu, arıtma tesislerinden denize bırakılan suyun kalitesini anlık parametrelerle ölçerek doğrudan Bakanlığın merkezi veri tabanına aktaran sistemin, aktif olarak çalışan mevcut 7 tesis ve kurulum süreci devam eden 8 yeni tesisle, kötü suyun denize ulaşmaması için hızlı bir şekilde de müdahale etme şansı yaratıldığını anlattı.

Ataoğlu, Mavi Bayrak Ödülü için de çalışmalar yapıldığını söyledi.

-DENKO Binası Dönüşüm Projesi

Birkaç hafta içerisinde "DENKO Binası Dönüşüm Projesi" için ihaleye çıkılacağını kaydeden Ataoğlu, amaçlarının, tamamen yerli üreticinin ürettiği ürünlerin satış yapacağı bir alan yaratmak olduğunu belirtti.

Bandabuliya benzeri bir alan yaratmak istediklerini söyleyen Ataoğlu, projenin geleneksel Kıbrıs kahvehanesi ve eski Türk meyhanesi gibi konseptleri içereceğini belirtti. Ataoğlu, DENKO Binası’nın arkasındaki arazide de otobüslerin park edeceği bir alan yarattıklarını ifade etti.

Bakan Ataoğlu, sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- “İki seçimin aynı tarihte yapılması ve karma konusunda DP’nin yetkili organları kararı yarın verecek”

Ataoğlu, gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, genel ve yerel seçimlerin aynı tarihte yapılması ile karma oy konusunun Demokrat Parti’nin (DP) yetkili organlarında yarın görüşüleceğini ve parti kararının netleşeceğini belirtti.

Hükümetin üç ortaklı bir yapı olduğunu ve bu konularda üç siyasi partinin yetkili organlarının kararlarının önem taşıdığını söyleyen Ataoğlu, seçim sistemiyle ilgili DP’nin gündeminde iki seçimin aynı tarihte yapılıp yapılmaması ile karma oy konularının bulunduğunu belirterek, ittifak ve seçim barajına ilişkin bir düzenlemenin partinin gündeminde olmadığını söyledi.

- “Projelerde hükümet partilerinin orak sorumluluğu var”

“Hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin bazı projeleri billboardlarda kendi icraatları olarak duyurmasına” ilişkin soruyu da yanıtlayan Ataoğlu, hükümet tarafından hayata geçirilen projelerde ortak sorumluluk bulunduğunu söyledi.

Bir projenin tek bir siyasi parti tarafından sahiplenilmesinin o projenin yalnızca o parti tarafından yapıldığı anlamına gelmediğini, projelerin hangi bakanlığın bütçesinden çıktığını paylaştıklarını dile getiren Ataoğlu, “Biz projeleri memleket için, insanımız için yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

-"Eski Meclis binasının genel kurul salonu ile restoran bölümüne ilişkin proje hazırlandı”

Eski Meclis binasının nasıl değerlendirileceğine ilişkin soruya karşılık Ataoğlu, eski Meclis binasında cumhuriyetin ilan edildiği Genel Kurul salonu ile Meclis içerisindeki kafeterya bölümünün bakanlığa tahsis edilmesini talep ettiklerini, projelerinin hazır olduğunu kaydetti.

Kafetarya bölümünün Kıbrıs Türk mutfağının ve kültürünün tanıtılacağı bir mekan olarak değerlendirilmesinin planlandığını dile getiren Ataoğlu, buranın hem ülkeye gelen konukların ağırlanabileceği hem de halkın yararlanabileceği bir yer haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

-İskele bölgesindeki arıtma sorunu

İskele bölgesinde altyapı sorunları ve deniz suyu kalitesine ilişkin bir soru üzerine Ataoğlu, arıtmaların sürekli atık su izleme sistemiyle kontrol edildiğini ancak bazı bölgelerde bulunan paket arıtma sistemlerinin aynı şekilde kontrolünün mümkün olmadığını söyledi. Ataoğlu, bu konuda yerel yönetimlerle çalışmaların sürdüğünü ancak henüz istenilen noktaya gelinmediğini belirtti.

-"Müze ve ören yerlerini devretmiyoruz”

Müze ve ören yerlerinin işletilmesine yönelik model hakkında da bilgi veren Ataoğlu, bunun bir “devredilme” olmadığını vurguladı.

Müze ve ören yerlerinde personel, mesai, bakım ve bütçe yetersizliği nedeniyle sorunlar yaşandığını belirten Ataoğlu, işletmenin ve bazı hizmetlerin devlet kontrolünde yürütülmesi yönünde çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Yeni sistemle müze ve ören yerlerinin daha uzun saatler ve hafta sonları da açık tutulabilmesinin hedeflendiğini dile getiren Ataoğlu, uygulamanın üç etaba ayrıldığını ve beş yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirtti. Maliye’nin aldığı payın devam edeceğini belirten Ataoğlu, elde edilecek ek gelirlerin ise Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin kontrolünde oluşturulacak kaynakta değerlendirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.