Dinçyürek, Maraş Ruh Sağlığı Merkezi'nin açılışının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini belirterek, merkezin sadece Maraş bölge halkına değil, Mağusa ve İskele bölgelerine de yaygın şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Bir yıl içerisinde yetişkin psikiyatristi, çocuk ve ergen psikiyatristi ile uzman klinik psikologlar tarafından yaklaşık 1600 hastaya hizmet verildiğini ifade eden Dinçyürek, merkezin yalnızca hasta kabulü, muayene, reçete düzenlenmesi ve terapi hizmetleriyle sınırlı kalmadığını vurguladı.

Dinçyürek, bu süreçte 5 seminer ve 15 grup terapisi gerçekleştirildiğini belirterek, düzenlenen etkinliklere bölgeden geniş katılım sağlandığını söyledi. Bu etkinliklerin her geçen gün daha yaygın şekilde devam edeceğini kaydeden Dinçyürek, merkezin hedeflenen noktaya çok kısa sürede ulaştığını ifade etti.

Merkezde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dinçyürek, "Yakında bu bölgeyle ve bu merkezle ilgili çok daha geniş açılımları kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Karaman: Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde yeni projeler hayata geçirilecek

Maraş Ruh Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Erdem Karaman da 30 yıllık psikiyatri hekimi olduğunu ve yaklaşık bir yıldır merkezde görev yaptığını belirtti.

Karaman, bir yıl boyunca sadece hastalara sağlık hizmeti sunmakla kalmadıklarını, çok sayıda etkinlik de düzenlediklerini ifade ederek, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'in de belirttiği gibi halka yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında birçok yeni projeyle önümüzdeki yıl da çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Karaman ayrıca, böylesi bir yatırımı adada ilk kez hayata geçirdikleri için bakan Dinçyürek’e teşekkürlerini iletti.