Başbakan Ünal Üstel’in mesajı:

“Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’in, Türkiye’de kahraman Mehmetçiklerimizi bayram ziyaretinde yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve haklarının korunmasına yönelik ortaya koyduğu güçlü irade ve kardeşlik mesajı bizler için son derece kıymetlidir.

Özellikle Türkiye’nin bugün de garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam edeceğini net bir şekilde ifade etmesi, Doğu Akdeniz’de dengelerin değiştirilmeye çalışıldığı bir dönemde son derece anlamlı ve değerlidir.

Anavatan Türkiye’nin garantörlük sorumluluğuna bağlılığını bir kez daha güçlü şekilde vurgulaması, Kıbrıs Türk halkına güç ve güven vermiştir.

Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca özgürlüğüne, devletine ve egemenliğine sahip çıkmış bir halktır. Bu varoluş mücadelesinde Türkiye’nin desteği her zaman yaşamsal öneme sahip olmuş, Kıbrıs Türkü hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Doğu Akdeniz’de barışın, istikrarın ve adaletin korunması adına ortaya koyduğu kararlı duruş, sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, bölgenin tamamının geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır.

Bugün bölgemizde yaşanan tüm gelişmeler göstermektedir ki Türkiye’nin güçlü varlığı, etkin garantörlüğü ve kararlı duruşu Kıbrıs Türk halkının en önemli güvencelerinden biridir.

Bu vesileyle Sayın Yaşar Güler’e ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına teşekkür ediyor, Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum.”