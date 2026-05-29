Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Düzce olayla ilgili bulguları aktardı. Düzce, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 23:30 raddelerinde GPM CÖŞ ekipleri tarafından Girne’de, Girne Belediyesi’ne bağlı Doğa Parkı’na ait otopark alanı içerisinde park halinde bulunan LT 932 plakalı siyah renk Mercedes marka araç içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlılar huzurlarında konu araçta yapılan arama neticesinde, aracın sağ sürücü koltuğunun arka kısmındaki cep içerisinde, Marlboro marka sigara paketinin içerisinde yaklaşık 1 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlıların tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini vermiş oldukları ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emare alınan maddenin analize gönderileceğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.