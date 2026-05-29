Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan M.Ö. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 4 bin euro değerinde iPhone 17 Pro marka cep telefonunu farklı günlerde Lefkoşa’daki bir iş yerine 3 bin 200 dolara sattığına dair yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, ilk şikâyetin Mağusa polisine bildirildiğini, konunun 4 Mayıs’ta Lefkoşa Adli Şubeye sevk edildiğini, başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının 28 Mayıs’ta ülkeden çıkış yapacağı esnada tespit edildiğini kaydetti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, işvereninin işten ayrılmak ve başka yerde çalışmak için kendisine komplo kurduğunu söylediğini, tehdit ettiğine dair yazılı mesajları olduğunu iddia ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken makbuzlar olduğunu belirterek, zanlının 3 ün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.