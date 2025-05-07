Görüşmenin ardından BRT’ye değerIendirme yapan Başbakan Üstel, görüşmenin ana konusunun Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü oluşturduğunu söyledi.

Üstel, Yılmaz ile KKTC ekonomisini daha da ayağa kaldıracak büyük projeleri değerIendirerek, anavatanın sarsılmaz desteğiyle ülkenin özellikle altyapı, inşaat, enerji, sağlık ve turizm sektöründeki ihtiyaçlarını karşılamak ve bunların öncelik sırasını belirlemek üzere yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Görüşmede ayrıca, bölgesel ve adamızda yaşanan gelişmeler de değerIendirilerek alınabilecek tedbirler üzerinde de duruldu