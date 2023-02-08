Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sebebiyle özellikle yurt dışında yaşayan öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyete uğramamaları için Başbakanlığın talimatı üzerine üretilen kararla 2023 Ocak ayına ait ve 2022 yılı Ekim, Kasım, Aralık ayına ait geriye dönük burslar Maliye Bakanlığı tarafından bugün ödendi.

Buna göre; 2023 Ocak ayına ait ve 2022 yılı Ekim, Kasım, Aralık ayına ait burslar için toplam; 16 Milyon 641 bin 984 Türk Lirası ödeme gerçekleştirildi.

Tıp İhtisası Bursları da dün ödendi

Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı bünyesinden ödenen 2022 yılı Ekim ve Kasım aylarına ait ‘Tıp İhtisası Bursları’ da yine aynı karar doğrultusunda dün ödendi. Tıp İhtisas Bursları için toplamda 2 milyon 707 bin 972 Türk Lirası ödeme gerçekleştirildi.