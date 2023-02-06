Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, deprem gündemiyle Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Türkiye’de yaşayan yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlara özel bu akşam 22.00’de Gazimağusa Limanı’ndan Toros, Beşparmak ve Viya Famagusta isimli 3 geminin; Girne Limanı’ndan ise saat 22.00’de Viya Marin isimli bir geminin hareket ederek ücretsiz olarak taşımacılık hizmeti vereceği belirtildi. Türkiye'ye gitmek isteyen aile yakınlarının limanlara gidip bu hizmetlerden yararlanabileceği belirtildi. Açıklamada halka ihtiyaç duyduğu bilgileri vermek ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 0392 601 11 04 numaralı bir çağrı hattı kurulduğu da belirtildi.

SON DURUM…

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bugün saat 04.17’de merkez üssü Türkiye Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 şiddetinde meydana bir deprem meydana geldiği anımsatılarak şu ana kadar bin 498 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 bin 533 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarına katkı koymak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden saat 12.00 itibariyle hazırlanan ekipler deprem bölgesine intikal etmek için yola çıktığı kaydedilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“8 araç ve 30 kişiden oluşan Sivil savunma Acil Müdahale Ekibi Taşucu’na çıkıp oradan Adıyaman’a, 7 kişiden oluşan KKTC AKUT Ekibi ve 1 araç yine aynı şekilde Adıyaman’a gitmek üzere yola çıkmışlardır.

Sivil Savunma Teşkilat başkanlığı’na bağlı bir ekip, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir sağlık ekibi, 7 kişilik KKTC AKUT Ekibi ve üniversitelerimize bağlı ve gönüllülerden özel oluşturulmuş yaklaşık 50 kişilik kurtarma Ekibi Havayolu ile Adıyaman’a gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı. Uçakta aynı zamanda Adıyaman’da konakladıkları otelde enkaz altında kalan çocuklarımızın ailelerinden birer temsilci de bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileriyle yapılan istişareler sonucunda şu an için Türkiye’ye gıda ve kıyafet gönderimi yapılamayacağından dolayı, Kıbrıs Türk halkının depremzedelere yapmak istedikleri maddi bağışları AFAD’a ait belirtilen hesap numaralarına yatırmalarını rica ediyoruz.