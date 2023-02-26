Başbakanlık yetkilileri tarafından Başbakanlığa bağlı Deprem Komitesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve teknik ekipler bugün Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde ilk deprem dayanıklılık denetimi yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halkımıza söz verdiğimiz gibi, depreme karşı hazırlıklı olmak için bugün Gazimağusa ilçesinde Namık Kemal Lisesi ve Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji'nden, çocuklarımızın eğitim yuvalarından başlayarak ilk adımı attık.

Başbakanlık yetkilileri ve Deprem Denetim Komitesi’nin ortak yürüttüğü çalışmalarla önce tüm okulları risk gruplarına göre ayrılacak ardından çıkacak analiz sonuçlarına göre ise belirlenen eylem planını hemen uygulamaya koyacağımızı belirtmek isterim."