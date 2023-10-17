Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos 2023 tarihinde, Gazimağusa’da, A.G.M.A.’nin (E-22), bir emlakçı tarafından satışa çıkarılan Gazimağusa’da bulunan apartman dairesini, mal sahibinden izinsiz ve habersiz olarak satabilmek maksadıyla sahte satış vekaletnamesi düzenleyerek tedavüle sürdükten sonra, bir şahsa satmak suretiyle 58 bin Sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.