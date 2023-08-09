Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Tuğçe Sarıca, olguları aktardı.

Polis, zanlının“Ağır Bir Suç İşlemeye Teşebbüs, Mülke Tecavüz” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde bulunan İ.B'ye ait ağıla izni hilafında ağır bir cürüm işlemek için kasti ile girip mülküne tecavüz ettiğini belirtti.

Polis memuru, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, daha önce aynı ağıla giren maskeli bir şahsın hırsızlık yaptığını, N.Y'nin bu olayla bağlantısının olup olmadığını araştıracaklarını ifade etti ve aleyhinde 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Talebi değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

