Başman, çok sayıda vatandaşın ekonomik konularla ilgili sorularını da yanıtladı.

İskele Bölgesi’nin her seçimde yıllardır UBP’ye güçlü destek verdiğine işaret eden Başman, bu seçimde de bu güçlü desteği hem merkezde hem kırsalda gözle görülür şekilde hissettiklerini söyledi ve bölge halkına çok teşekkür etti.



KKTC’nin kendine has ekonomik ve mali yapısı içinde, Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile yıllar içerisinde önemli yol alındığını beliren Başman, artık daha ileriye gitme zamanının geldiğini söyledi.

Başman, “Durmak yok. İstikrar ve KKTC’nin güçlü geleceği için 25 Haziran bir dönüm noktasıdır. Halkımızın takdiri ile 25 Milletvekiline sahip, meclisin yarısına hakim bir UBP ile daha pragmatik ve kararlı adımlarla, ülkemizi güçlü bir geleceğe hazırlayabiliriz” dedi.

Ara seçim için yaptıkları çalışmalarda, Yeşilırmak’tan Karpaz’a herkes tarafından favori gösterilmeleriyle, omuzlarındaki sorumluluğu daha şimdiden hissetmeye başladıklarını ifade eden Başman, “ Bu sorumlulukla, deneyimlerimizle, bugüne kadar değerli yol arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalara yardımcı olacağız. Sizin desteğinizle güçlü olacağız, iş yapacağız” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de, UBP’nin evladı Ali Başman’a bütün ülkenin sahip çıkmaya başladığını, desteğin her geçen gün arttığını vurguladı ve “ İskele’den de belli oldu ki 25 Haziran’da 25 Vekil ile daha güçlü olacağız. Halkımızdan alacağımız güçle, halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Son bir yılda bir çok önemli yasayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Üstel, şimdi yeni adımlar, halkın yararına daha büyük projeler için halktan onay beklediklerini ifade etti.

Anavatan Türkiye ile imzalanan protokolü muhalefetin eleştirmeye çalıştığını ifade eden Üstel, Anavatan Türkiye’nin kendi zor şartlarına rağmen verdiği katkıya teşekkür etmek gerekirken, eleştirmeyi halkın takdirine bıraktıklarını söyledi.

Dövizdeki dalgalanmaya rağmen yeni önlemler alacaklarını ve yakında açıklayacaklarını belirten Üstel, ekonomik önlemler yanında, gençlerin beklentisi kırsal kesim arsalarını ön plana çıkardıklarını, düşük faizli kredilerle de gençleri ev sahibi yapacaklarını söyledi.

Çiftçilerin talep ettiği arpa fiyatını uygun bulup ödediklerini, hayvancıya teşvik sağladıklarını kaydeden Üstel, “Euro’ya geçelim diyenler yıllarca iktidarda kaldı neden yapmadı. Popülist, ekonomik gerçeklikten uzak açıklamalar yapılıyor” dedi.