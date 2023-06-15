Başman’a UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ve Çalışma- Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti.

bugün, ADA-SEN Başkanı Kaan Mındıkoğlu, MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve KAMU-SEN Başkanı Metin Atan ve üyelerinin, çalışma yaşamı ile ilgili beklentilerini dinledi, görüşlerini paylaştı.

ADA-SEN Başkanı Kaan Mındıkoğlu, ziyaret sırasında, Ali Başman’ın adaylığının ülke için hayırlı olmasını diledi ve başarı dileklerini paylaştı.

Memur – SEN Başkanı Akın Manga da seçimlerin halkın yararına sonuçlar getirmesini dilediklerini belirtirken, “Ali Başman’a desteğimizi vereceğiz” dedi.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da seçimin demokrasilerin gereği olduğunu belirterek, sonuçların halkın geleceği için olumlu olmasını istediklerini söyledi ve Ali Başman’a başarılar temenni etti.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da demokratik yarış içerisinde, halkın beklentilerinin gerçekleşmesi doğrultusunda bir süreç istediklerini söyledi ve sonuçların Ali Başman için hayırlı olmasını diledi.

GARDİYANOĞLU

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da ziyaretler sırasında, 25 Haziran’da 25’inci milletvekilini kazanmak için, çok güçlü bir adayla yola çıktıklarını söyledi.

Ali Başman’ın tecrübesiyle ülke ekonomisine ve mali yapısına çok ciddi katkılar koyacağına inandıklarını belirten Gardiyanoğlu, “ Güçlü mali yapı, güçlü ekonomi ve alım gücü yerinde bir halk en büyük amacımız” dedi.

BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların çalışma ve sosyal yaşama önemli etkileri olduğuna işaret etti.

Başman, “ Yıllarca iş dünyasında olduk. İstihdam alanları yarattık. Çalışanların ne istediğini 32 yıllık süreçte çok iyi öğrendik. Kimsenin hakkını yemedik. Alnımızın akıyla bu yola çıktık. Çok şükür ki, en çok çalışan kesimin heyecanı, ve ilgisini gördük. Bu da beni ayrıca onurlandırıyor” dedi.

Seçim süreci için belirledikleri “Birimiz Değil, Hepimiz Kazanacağız” sloganının temelinde çalışanlar olduğunu belirten Başman, hükümetin de çalışanların alım gücünü korumaya yönelik önemli adımlar attığına vurgu yaptı.

Başman, “ Çalışanın emeği ve gücü, kazancı hepimizin ortak gailesidir. Kaynaklarımızı nasıl artırabiliriz? Ekonomominin çarklarını nasıl daha güçlü döndürebiliriz? Tüğm birikimlerimizi bu ülke insanı için paylaşacağız. Sizden alacağımız güçle, daha güçlü olacağız” dedi