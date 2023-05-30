Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Adayı Ali Başman, Gazi Mağusa Hastanesi’ni ziyaret ederek, Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu’ndan güncel çalışmalarla ilgili bilgi aldı; görüşlerini anlattı.

Başman, tedavi görmekte olan hastalarla da sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Kesintisiz Sağlık hizmetinin sürdürülmesinde Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın çabaları yanında doktorlar ve sağlık çalışanlarının özverisine işaret eden Başman, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler gibi insan odaklı çalışmalarda insan altyapısı ve siyasi istikrarın önemli rol oynadığına vurgu yaptı.

Başman, “ Sağlık sistemini güçlendirmek, altyapıyı, teknolojik donanımı artırmak, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek için elimizden gelen katkıyı koymaya meclise girdikten sonra da devam edeceğiz. 25 Haziran’da 25. milletvekili ile daha güçlü bir hükümet yapısına kavuşacağız” dedi.

Başman, “Ülkemize güç katıyoruz. Sağlık hizmetlerine güç katıyoruz. UBP varsa iş var. İş yapıyoruz insanımıza güç katıyoruz” diye konuştu