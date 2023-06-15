Kaya Artemis Otel’de, İskele merkez ve çevresi ile Karpaz’dan şok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği gecede, UBP gücünü bir kez daha gösterdi.

GÜLLÜ

UBP İskele İlçe Başkanı Metin Güllü, gecede yaptığı konuşmada, “Sayın Ali Başman seçilmesiyle, meclisteki gücümüze güç katacaktır” dedi

Güllü, “İskele bu seçimde de farkını ortaya koyacak ve farkla UBP’ye ve Ali Başman’a destek verecek” dedi

HASIPOĞLU

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da “İskele ve Karpaz son seçimlerde gösterdiği büyük başarıyı bu seçimde de gösteremeye hazır olduğunu bu akşam ortaya koymuştur” dedi

Hasipoğlu, “25 Haziran’da Mecliste 25. Güneşi aramıza katacağınız için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz, kalıcı istikrar ve Anavatan Türkiye ile birlikte büyük adımların atılacağı yeni dönem şimdiden hayırlı olsun” diye ekledi

BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da her bölgede olduğu gibi Iskele’de de gördükleri ilgiden sonra böylesi büyük bir ailenin üyesi olmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Iskele’nin her seçimde UBP için büyük bir fark ortaya koyduğuna işaret eden Başman, “ Belli oldu ki Güneş bu kez İskele’den daha güzel ve daha güçlü doğacak”. Dedi.

Başman, “ Ülkemize insanımıza hizmet edelim. 24 vekil arkadaşımın yanında fikirlerine fikirlerimizi katalım ülkeyi daha da yukarılara taşıyalım bunun için de istikrar lazım. Ülke ekonomisinde dinamikleri ayakta tutmak, halkın alım gücüne güç katmak, ihracatı artırmak, uluslararası ticaret network’ü içinde daha etkin bulunmak için önce siyasi istikrarı sağlamak lazım, işte fırsat. 25 Haziran’da, 25. Milletvekili ile bunu yakalayalım, ülkemizde yeni kalıcı hizmetlere başlayalım” dedi

Euro’ya geçiş adı altında ahmak kesenlerin, bu argümanın altını da doldurmakla mükellef olduğunu belirten Başman, “ Bir ekonomist ve finans uzmanı olarak söylemek zorundayım ki muhasebe açısından bu mümkün değil. Zaten Yapacak olsalardı 2018’de yaparlardı” dedi

Başman” Babamın güzel bir sözü var. Çok konuşan adamdan hayır gelmez. Biz az konuşuyoruz iş yapıyoruz. 25 Haziran’da da sizden güçlü onayı alacağız ve hep birlikte sizler için daha çok çalışacağız” şeklinde konuştu

Başman, Her seçimde fark yaratan Iskele’de yine çok daha güçlü çok daha farklı bir sonuca doğru yürüdüklerini sözlerine ekledi.

ÜSTEL

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de “İskele bu akşam yine farkını ortaya koydu” dedi

Uzun aradan sonra İskele, Mehmetçik, Karpaz Belediyelerini kazandıklarına vurgu yapan Üstel, İskele sayesinde yine tarihi bir başarıyı yakalayacaklarını söyledi

Pandemiye ve global ekonomik krize rağmen halkın alım gücünü ezdirmediklerini vurgulayan Üstel, “ Yol aldık ama rahatız olanlar oldu. Biz gücümüzü sizden almaya ve iş yapmaya devam edeceğiz” dedi.

8 gün kala seçim çalışmalarını örgütsel olarak artırdıklarını belirten Üstel, “ Partimiz ve ülkemiz için Bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kırgınlıklar olabilir hatta bana da kırgın olabilirsiniz. Hepsini bir kenara koyalım. Bu seçimi kazanıp, istikrara yol açalım” diye konuştu

Kırsal kesim arsası, sosyal konut, düşük faizli kredi uygulamalarını hayata geçirdiklerine işaret eden Üstel, “Yaptık yapmaya devam edeceğiz” dedi

Anavatan Türkiye’nin KKTC için ortaya koyduğu çabaya, büyük desteğe hala birilerinin rahatsız olduğunu vurgulayan Üstel, “ Anavatanımızla ilişkilerimiz en üst noktada. Bundan gurur duyarız. Bunu eleştirenler ortada… Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu seçim devlete sahip çıkanlarla sahip çıkmayanlar arasında, Anavatanımızla birlikte yol yürüyenlerle, buna karşı çıkanlar arasında” diye konuştu.

Ekonomik paketin detaylarını paylaşan Üstel, temel tüketim maddelerinde KDV oranını sıfırladıklarını anlattı.

Üstel, “ Ne söz verdiysek, yapacağız. Yapmayacağımız sözü vermeyiz. Gelin İskele’den yeni doğacak güneş için, Ali Başman için daha güçlü olalım, gücümüzü sandığa taşıyalım, zaferle seçimden çıkalım” dedi