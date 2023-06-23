Başman, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, bakanlar, milletvekilleri ve parti gönüllüleri ile birlikte Arapköy , Karaağaç, Bahçeli, Esentepe, Çatalköy ve Ozanköy’de düzenlenen etkinliklere katılarak, bölge halkına hitap etti.

Ali Başman, her ziyarette, güçlerine güç kattıklarını belirterek, “ Bu ailenin üyesi olmanın onurunu yaşıyorum. Yine sizlerin takdirinizle, Allah’ın izniyle Pazar Günü, sandıktan alnımızın akıyla çıkacağız ve partimizin meclisteki 25. Milletvekilliğini alacağız” dedi.

İlk günden itibaren, 25 Haziran’da 25. Milletvekilliği hedefini koyduklarını anımsatan Başman, bu talebin, siyasi bir başarıdan çok, istikrar içerisinde, planlı bir ülkesel yapılanma içerdiğine vurgu yaptı.

Başman şöyle devam etti:

Sayın Başbakanımız, bir yanda sağolsunlar beni hiçbir yerde yalnız bırakmamaya, sürekli yanımızda olmaya özen gösteriyor, diğer yandan hükümet icraatlarıyla uğraşıyor. Tüm partimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, partimizin her neferi durmadan çalışıyor. Motive olduk. Bu seçimi istiyoruz. O zaman alacağız. Zaferimiz inanın çok yakın. İki-üç gün daha çalışmaları yoğunlaştıralım sonra 2027’ye kadar iktidarda kalmanın vereceği güçle, işlere koyulalım, çalışmalara yardım edelim. Sadece bir milletvekilliğinden söz etmiyoruz. Bu fırsatı heba etmeyelim. Pazar günü, gücümüzle, seçimi kazanalım. 2027’ye kadar iktidarda kalalım ve sadece UBP’nin yapabileceği büyük projelerle, 2027’de tek başına iktidar olmayı başaralım. Yolumuz açık…