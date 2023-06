UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, Eşi Ece Başman ile birlikte, UBP Kadın Kolları’nın Akdoğan’da düzenlediği etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

UBP Mesarya Örgüt Kadın Kolları üyeleri ve bölge halkının katıldığı etkinlikte, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ve Eşi Zerrin Üstel, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay da hazır bulundu

ZERRİN ÜSTEL

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in Eşi Zerrin Üstel, etkinlikte yaptığı konuşmada, UBP Kadın Kolları’nın yıllardır her seçimde her zaman en önde görev aldığına işaret ederek, “ Her tarihi seçim başarımızda kadınlarımızın imzası vardı. Bu seçimimizde de başarı kadınlarımızın sayesinde gelecektir” dedi

RESMİYE CANALTAY

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay da, Kadın Kolları’nın her bölgede aktif sahada olmasından her zaman gurur duyduklarını belirterek, “ Ekonomik ve mali politikalarımız için Ali Başman arkadaşımıza Meclis’te ihtiyacımız var. Sizin sayenizde seçilecek ve gücümüze güç katacaktır” dedi.



ALİ BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da, iki aylık seçim sürecinde, ülkeyi karış karış dolaştıklarına işaret ederek, “ Her bölgede, her sokakta, kadın kollarımız en önde koşuyor. Hizmetleri, emekleri, çabaları için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

UBP’nin gerek kadın kolları gerekse de gençlik kolları ile ülke siyasetinde her seçimde fark yarattığına işaret eden Başman, “Bu seçimde de bu farkı şimdiden görüyoruz. Gücünüzü, hissediyoruz. İşte bu güç, Pazar günü tüm sandıklarda kendisini gösterecek. UBP ve KKTC için daha güçlü bir dönem , kadın kollarımızın desteğiyle gelecek” diye konuştu.

ÜNAL ÜSTEL

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de, Kadın Kolları’nın heyecanının, motivasyonunun, kararlılığının, pazar günkü zafer meşalesinin de göstergesi olduğunu söyledi.

Üstel, “ Kadın Kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe teşkilatlarımız, partimiz için, Ali Başman için durmadan çalışıyor. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Onların azmi, kadınların gücü, gücümüze güç katıyor” dedi.

Kadınların aktif siyasette daha çok yer almasını teşvik etmeye çalıştıklarını, daha çok kadını mecliste görmek istediklerini vurgulayan Üstel, “ UBP içinden, yıllardır değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımız çıktı. Yeni dönemde, ülkedeki ekonomik icraatlarımıza ek olarak, siyasi yenilikleri de katmak istiyoruz. Kadın potansiyelimizi artırmak için yasal çalışmaları hızlandıracağız” dedi.