Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim öncesi düzenlediği organizasyonla, Milletvekili Adayı Ali Başman ile gençleri bir araya getirdi.

Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez Bahçesi’nde yer alan etkinlikte, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Milletvekili Ahmet Savaşan ve çok sayıda genç katıldı.

Hasipoğlu: 25. Milletvekilimiz Ali Başman

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin motivasyonuna vurgu yaparak, “ Gençlerimizim başımızın tacıdır” dedi.

Ali Başman’ın adaylığının ülke gündeminde büyük yankı yarattığını belirten Hasipoğlu, Ali Başman’ın adaylık başvurusu için 31 Mayıs’ta saat 10.00’da Sarayönü’nde buluşacaklarını açıkladı.

Hasipoğlu konuşmasının sonunda Ali Başman için “Simdi sözü 25. Milletvekilimize veriyoruz” diye hitap edince, gençlerden büyük alkış geldi.

Başman: Siyasete girmemin en büyük motivasyonu gençler

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da etkinlik için gençlere teşekkür etti, istikrarlı bir hükümetle geleceği şekillendirmek için ana hedefler doğrultusunda, ülke için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Siyasette aktif görev almasında gençlerin ana etken olduğunu vurgulayan Ali Başman,

“ Sevgili gençler. Sizin yaşlarınızda iki kızım var. Bu memleket bizim. Siz gençlere iyi bir gelecek en asli sorumluluğumuz. Gençler için gelecek hazırlarken bir katkım olursa ne mutlu bana” dedi.

Ali Başman, “Yıllarca gördük ki; UBP hizmet partisidir. Her seçimde iddialıdır. Ama iddia yetmez. Çok çalışmak şart. Yine çok çalışacağız yine kazanacağız. Gençler! İnsanlara ulaşın. Dalga dalga ilerleyelim. Memleket sevgimizi enerjimizle birleştirelim. Ülkemizin istikrarı ve icraatların devamı için çalışalım” diye konuştu.

Üstel: Gençlerimize yeni istihdam alanları yaratacağız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başbakanı Başbakan Ünal Üstel de gençlerin heyecanının, UBP’nin her zaman itici gücü olduğunu vurguladı.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğuna işaret eden Üstel, gençlere verdikleri sözleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üstel, sadece kamuda değil, özel sektörde de gelişimi hedeflediklerini vurgulayarak, her alanda genç istihdamını artırmak için çalıştıklarının altını çizdi.

Üstel, “Kırsal kesimde gençler için yeni yaşam olanakları yaratmaya devam edeceğiz. İlk evim projesi ve sosyal konut projesi ile gösterdik ki; gençlerimiz için çalışıyoruz, üretiyoruz, iş yapıyoruz... Sizlere inanıyoruz” dedi.

Ali Başman’ın adaylığının UBP’de yarattığı heyecana işaret eden Üstel, “25’inde 25 vekil ile çok daha güçlü bir iktidar ve 3 yıl sürecek istikrarla hükümette olacağız” diye konuştu.

Üstel, “UBP’nin misyonunda da vizyonunda da gençler vardır. Sizler için çalışmak, sizlere parlak bir gelecek hazırlamak için, 25 Haziran’da 25 Milletvekiline sahip olmak istiyoruz. 25 milletvekili ile daha da güçleneceğiz. Daha da çok çalışacağız. 2027 Yılına kadar hizmetleri aksatmadan artıracağız.” diye ekledi.