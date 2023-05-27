Batmazoğlu Muhasebe Bürosu çalışanlarının tam kadro bir araya geldiği yemekte keyifli anlar yaşandı.

Çavuşoğlu: KKTC'de bu yıl 306 öğretmenin Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından ataması yapıldı Çavuşoğlu: KKTC'de bu yıl 306 öğretmenin Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından ataması yapıldı

Yeni bir döneme daha dinamik olmak için moral depolayan Batmazoğlu Muhasebe Bürosu çalışanlarının bu güzel anları ise objektiflere yansıdı.