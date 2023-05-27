Batmazoğlu Muhasebe Bürosu çalışanlarının tam kadro bir araya geldiği yemekte keyifli anlar yaşandı.
Yeni bir döneme daha dinamik olmak için moral depolayan Batmazoğlu Muhasebe Bürosu çalışanlarının bu güzel anları ise objektiflere yansıdı.
Batmazoğlu Muhasebe Bürosu çalışanlarının tam kadro bir araya geldiği yemekte keyifli anlar yaşandı.
Yeni bir döneme daha dinamik olmak için moral depolayan Batmazoğlu Muhasebe Bürosu çalışanlarının bu güzel anları ise objektiflere yansıdı.
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