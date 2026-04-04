Ardından Yeşilırmak Köy Kahvesi’nde bölge halkıyla bir araya gelen CTP heyeti, yoğun ilgiyle karşılandı. Ziyarette, Sıla Usar İncirli’ye Milletvekilleri Armağan Candan, Salahi Şahiner ile Fide Kürşat, Lefke İlçe Örgütü Başkanı Tuncay Sarıyer ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya eşlik etti. Burada konuşma yapan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Memleketi felakete sürüklediler fakat biz hiç korkmuyoruz. Memleketi kurtarmak bizim sorumluluğumuz. Tamamen bilgiye dayalı, işin uzmanlarıyla çalışarak hep beraber memleketi her sektörüyle adım adım ayağa kaldıracağız” dedi.

“Hedefimiz üretime dayalı bir ekonomi ve üreticinin emeğinin karşılığını alabildiği adil bir düzen”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Yeşilırmak’ta bölge halkına hitaben yaptığı konuşmada, siyaset anlayışlarının merkezinde halkın öncelikleri ve taleplerinin yer aldığını vurgulayarak, bölge için üretimin ve suyun vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti. Özellikle üretimin desteklenmesinin önemine işaret eden İncirli, “Üreticinin, üretmeye devam etmesi için gerekli koşulları yaratacağız. Üretim maliyetlerini düşürüp üreticiyi destekleyeceğiz. Bizim hedefimiz üretime dayalı bir ekonomi ve üreticinin emeğinin karşılığını alabildiği adil bir düzen” şeklinde konuştu. Konuşmasının devamında gençlerin köylerden şehirlere ve yurt dışına göç ettiğine dikkat çeken İncirli, gençlerin yeniden kendi topraklarına dönebileceği bir düzenin kurulmasının önemine de vurgu yaptı.

“Kendi yanlışlarının bedelini yurttaşlarımıza ödetiyorlar”

Hükümetin uzun süredir başarısız bir yönetim sergilediğini belirten İncirli, mevcut yönetim anlayışının ülkeyi sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan bir çöküş sürecine sürüklediğini ifade etti. İncirli, hükümetin borçlanarak kamu maliyesini 25 milyar TL’lik iç borç yükü altında bıraktığını belirterek borçlanılan parayla sağlık, eğitim, ulaşım gibi kamu hizmetlerine yatırım yapılmadığını veya gündelik yaşam maliyetlerini düşürmek için kullanılmadığını söyledi. “Şimdi de hayat pahalılığı ödeneğini dondurmaya karar verdiler, halkın cebine el uzattılar. Kendi yanlışlarının bedelini emekliye, kamu çalışanına, sigortalıya, asgari ücretliye, sosyal yardım alana ve engelli yurttaşlarımıza ödetiyorlar” diyen İncirli, devletin asli görevinin emekçiyi korumak olduğunu söyledi.

“Memleketi her sektörüyle adım adım ayağa kaldıracağız”

İncirli, büyük bir enkaz devralacaklarının farkında olduklarını belirterek, tüm paydaşlarla birlikte kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini ifade etti. “Memleketi felakete sürüklediler fakat biz hiç korkmuyoruz. Sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz çünkü memleketi kurtarmak bizim sorumluluğumuz. Tamamen bilgiye dayalı, işin uzmanlarıyla çalışarak hep beraber memleketi her sektörüyle adım adım ayağa kaldıracağız” diyen İncirli, CTP’nin ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak kararlılığa ve hazırlığa sahip olduğunu vurguladı.

“CTP kayıt dışılıkla mücadele için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacak”

Ekonomik dengenin yeniden sağlanmasının önemine dikkat çeken İncirli, ekonomiyi güçlendirmenin en öncelikli adımlarından birinin kayıt dışılıkla mücadele olduğunu vurguladı. Bu konuda gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacaklarını ifade eden İncirli, “CTP kayıt dışılıkla mücadele için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacak. Devletin denetim mekanizmalarını güçlendireceğiz ve kurumların kapasitelerini artıracağız” dedi. CTP iktidarında yolsuzluk ve usulsüzlüğe geçit verilmeyeceğini belirten İncirli, şeffaf, adil ve hesap verebilir bir düzeni hayata geçireceklerini ifade etti.

“Memlekete birlikte sahip çıkacağız”

İncirli, toplumda derin bir umutsuzluk ve karamsarlık hissinin hâkim olduğunu belirterek halka seslendi. “Sakın moralinizi bozmayın, umudunuzu kaybetmeyin” diyen İncirli, “Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız ve bu memlekete birlikte sahip çıkacağız. Adım adım, hep birlikte ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca halk buluşmasında milletvekilleri de söz alarak vatandaşların sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı.

Özellikle Hal Yasası’nın önemi vurgulanırken yasanın, sebze ve meyve ticaretinin kayıt altına alınması, kalite standartlarının korunması ve hem üretici hem de tüketicinin haklarının güvence altına alınması için hazırlandığını fakat ‘üretim karşıtı’ bir yapıyla karşı karşıya olduğumuz dile getirildi.