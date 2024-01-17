Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'u ağırladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Lincoln Henrique'nin çok şık golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu oyuncunun pasında 39. dakikada Michy Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili giren Fenerbahçe, 50. dakikada yine Batshuayi ile farkı 3'e çıkardı. Maçın 68 ve 71. dakikalarında Batshuayi ile 2 gol daha bulan sarı-lacivertliler, 81. dakikada Mert Hakan Yandaş ile skoru 6-0'a getirdi ve mücadele bu şekilde sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, kupada son 16 turuna yükseldi.

Öte yandan sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadro tercih etti. Kartal, rotasyonlu kadrodan da istediğini aldı.