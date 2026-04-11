Bayar, terör örgütü EOKA'nın resmi olarak 1955'te ilk eylemini gerçekleştirerek kuruluşunu ilan etmesine rağmen aslında 1952 yılında kurulduğunu ve ilk eylemini gerçekleştirene kadar örgütlenme, silahlanma ve hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde EOKA'nın iki farklı örgütmüş gibi gösterilmesinin doğru olmadığını anlatan Bayar, "EOKA, EOKA-B diye bir şey yoktur. EOKA örgütü vardır. Bunların birbirinden farkı yoktur. İkisinin de lideri Kıbrıs asıllı asker Yeoryos Grivas'tır." diye konuştu.

Bayar, Rumların terör örgütü EOKA'yı sanki 1960'tan önce Türklere yönelik terör eylemi yapmamış gibi anlatmalarına tepki göstererek, EOKA'nın ilk kuruluşunda İngilizleri Kıbrıs'tan sürmeyi (İngiliz sömürge idaresi), Türkleri de yok etmeyi kuruluş bildirgesine koyduğuna dikkati çekti.

EOKA'nın 1955'ten itibaren birçok Kıbrıslı Türk sivili terör saldırılarıyla öldürdüğüne işaret ederek, öğretmen arkadaşının o yıllarda EOKA teröristlerince öldürüldüğünü ve halen cenazesinin bulunamadığını söyledi.

Bayar, EOKA'nın sadece Türkleri değil 1955-1974 yıllarında kendi görüşünden olmayan 200 kadar Rum'u da öldürdüğünü, EOKA'nın adada terör faaliyetleri yürütmek üzere kurulduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"EOKA teröristtir, yaptığı eylemler terör eylemleridir. Kendi insanını bile öldürmüştür. EOKA masum Türkleri öldürdü, İngilizleri öldürdü ve bunları yaparken vur kaç taktiğini kullandı. O dönem İngiliz sömürge idaresi vardı. İngilizler, bitirmek isteseler bu eylemleri bitirebilirlerdi fakat bitirmek istemediler. Rumlara bağımsızlık vermek istediler. Sonra da onlardan yana tavır aldılar."

-"TMT ruhunun tekrar canlı tutulması gerekiyor"

TMT'nin EOKA eylemlerinden zarar gören Kıbrıslı Türkler tarafından 1958'de kurulduğuna dikkati çeken Bayar, TMT'nin mücadeleleri sayesinde, Rumların Lefkoşa'yı tamamen ele geçirme ve ada genelinde kontrolü sağlamaya yönelik, EOKA marifetiyle uygulamaya çalıştıkları Akritas Planı'nın başarısızlıkla sonuçlandığını dile getirdi.

Bayar, GKRY'de terör örgütü EOKA ruhunun ve Enosis fikrinin (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hedefi) son zamanlarda canlı tutulmaya çalışıldığına işaret ederek, EOKA'nın yerini GKRY'de Elam Partisinin, Yunanistan'da ise Altın Şafak Örgütünün aldığını anlattı.

Rumların bir kısmının Enosis fikrinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini ve EOKA ruhunun ölmediğini belirten Bayar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enosis'e karşı TMT ruhunu yaymaya çalışıyoruz, TMT ruhunun tekrar canlı tutulması gerekiyor çünkü görüyoruz ki ABD'yi buraya getirdiler. İngiltere, İtalya ve Fransa burada. Üslere gemiler, uçaklar getiriyorlar. Bunlar niçin? Aşırı derecede silahlanıyorlar, kadınları da askere alıyorlar. Yurt dışından eğitim alıyorlar. Özellikle İsrail'in Rumlara yaptığı teknik yardımlar, silah yardımları dikkat çekici. Hava savunma sistemleri, helikopterler, gemiler buraya getiriliyor. Bunlar kimin için? Ne için? Biz de uyanalım. Diri olalım, canlı olalım. Ne demiş atalarımız? Su uyur, düşman uyumaz. Uyursak kaybederiz."

Bayar, Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı hamlelerin kendilerine cesaret verdiğini, tek güvencelerinin ana vatan Türkiye olduğunu dile getirdi.

- EOKA'dan ele geçirilen silahlar Lefkoşa'da sergileniyor

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Milli Mücadele Müzesi'nin bahçesinde terör örgütü EOKA'dan Mehmetçik ve Kıbrıslı mücahitler tarafından ele geçirilen zırhlı araçlar, havan topları ile uçaksavarlar sergileniyor.

Müzenin içinde de EOKA'ya karşı verilen Erenköy Direnişi ve mücadele yıllarından fotoğraf, belge ve o günleri anlatan tablolar yer alıyor.