Bayar, Holguin’in “Kıbrıslıların hakları ve çıkarları korunmakta” sözlerini eleştirdiği yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ta yarım asırdır iki halk, iki devlet ve iki ayrı idarenin bulunduğunu vurguladı.

1960 ortaklık Cumhuriyeti’nin 21 Aralık 1963’te Rum Akritas Planı ile yıkıldığını, Türklerin silah zoruyla dışlandığını ve ambargo ile izolasyonun hâlen sürdüğünü hatırlatan Bayar, BM’nin 60 yıldır sorunu çözemediğini, 1974 Barış Harekâtının ise adaya barış ve özgürlük getirdiğini ifade etti.

Rum tarafının Annan Planı sürecinde ödüllendirildiğini, Türk tarafının ise görmezden gelindiğini belirten Bayar, BM ve AB’nin “Kıbrıslılık” adı altında Türkleri Rum idaresinde azınlık yapma hedefi güttüğünü ifade etti.

Holguin’in açıklamasını “yetki aşımı” olarak niteleyen Bayar, Rumların 1974 öncesine dönüş ve adanın tek sahibi olma ısrarının ortak zemin bırakmadığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974’te elde ettiği barış, özgürlük ve devlet yapısından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Bayar, dayatma bir çözümün geçmişte yaşanan acıları daha ağır şekilde tekrar ettirebileceğini belirterek “Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden ve Türk askerinin güvencesinden vazgeçmeyiz; aksi hâlde Girit örneği tarih tekerrür eder” ifadelerini kullandı.