Cumhuriyet Meclisi'nde 29 Haziran 2026 tarihinde 44 milletvekilinin oy birliğiyle kabul edilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Değişiklik Yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uzun süredir gündemde olan düzenleme, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun personel sistemi, yönetim yapısı ve mali yapısına ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Yasayla birlikte kurumun personel rejimi yeniden düzenlenirken, mevcut sözleşmeli, akitli ve farklı statülerde görev yapan çalışanların haklarının korunmasına yönelik geçiş hükümleri de getirildi. Ayrıca çok sayıda kadro yeniden tanımlanırken, yeni hizmet şemaları oluşturuldu ve terfi ile atama kriterleri güncellendi.

Düzenleme kapsamında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun gelir kaynakları da genişletildi. Devlet katkısı ile reklam, sponsorluk ve yayın gelirlerinin yanı sıra elektronik cihazlar, birleşik cihazlar, bazı kara ve hava taşıtları, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerden alınacak bandrol gelirleri de kurumun mali kaynakları arasına dahil edildi. Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile denetim ve idari para cezalarına yönelik hükümler de yasaya eklendi.

Yasa ile birlikte kurumun yönetim yapısında da değişikliğe gidildi. Yönetim Kurulu'nun oluşumu yeniden düzenlenirken, farklı kesimlerin temsil edilmesine yönelik yeni hükümler getirildi.

Söz konusu yasa, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından 44 milletvekilinin oyuyla oy birliğiyle kabul edilmişti. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiş oldu.