Bundesliga 30. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya geldi. 6 gollü maçı 4-2 kazanan Bayern Münih, ligde bitime 4 hafta kala şampiyon oldu.

Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih ile VfB Stuttgart karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 4-2'lik skorla Bayern Münih kazandı.

Konuk ekip Stuttgart, 21. dakikada Chris Führich ile öne geçti.

Bayern Münih, 31. dakikada Raphael Guerreiro, 33. dakikada Nicolas Jackson ve 37. dakikada Alphonso Davies ile 6 dakikada müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Harry Kane, 52. dakikada farkı 3'e yükseltti.

Chema Andrés, 89. dakikada maçın skorunu belirledi.

Bayern Münih, Vincent Kompany yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu yaşadı. Alman futbolunun açık ara bir numarası olan Bavyera ekibi 35. kez mutlu sona ulaştı.

En yakın rakibi Nürnberg'in ise sadece 9 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: NTV