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Kazanan aday seçim sonunda kürseye gelerek konuşma yapacak.

Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil ediyor.

Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Katılımın en az 20 bin olması bekleniyor.

Adaylar; Aziz Yıldırım ile Hakan Safi için oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma işlemi saat 17'de bitecek.

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