Komite, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısına da 426 milyon 195 bin TL olarak onay verdi.

Komite toplantısında, bütçeler dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “Fiber Dönüşüm Protokolü” kapsamlı bir şekilde konuşuldu, milletvekilleri protokole yönelik eleştiri ve sorular yöneltti. Verilen cevaplarda, projenin, hayat bulmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiber optik altyapısının geliştirileceği, bir yıl içerisinde 150 bin hanenin, yüksek hızlı Avrupa standartlarında fiber internet altyapısına en düşük maliyetle kavuşturulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, komitenin bütçeleri onaylamasının ardından milletvekillerine teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, ardından 18 milyar 407 milyon 131 bin TL olarak öngörülen Sağlık Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.