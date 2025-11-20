20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Unique Kids Preschool öğrencileri, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, güne özel olarak hazırladıkları pankartlar ile belediyeye gelen minik öğrenciler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’la görüştü.

Karşılıklı sohbet ile gerçekleşen görüşmede öğrenciler, Şenkul’a taleplerini iletti. Sohbet sonrasında Şenkul, öğrencilere kitap hediye ederken, öğrenciler ise Şenkul’a çiçek takdim etti.