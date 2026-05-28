Özellikle Kurban Bayramı yoğunluğunun yaşandığı bu günlerde, trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden biri haline gelen yolda geceleri oluşan karanlık sürücüler için büyük risk yaratıyor. Bölgeden geçen vatandaşlar ve sürücüler, görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğünü belirtirken, olası kazalara davetiye çıkarıldığını ifade ediyor.

Aylar geçmesine rağmen gerekli onarımın yapılmaması dikkat çekerken, vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak bir an önce aydınlatma sisteminin yeniden devreye alınmasını istedi. Özellikle bayram süresince artan araç yoğunluğu nedeniyle bölgenin daha da tehlikeli hale geldiği vurgulanıyor.

Sürücüler, “Her gün yüzlerce aracın geçtiği bu yol karanlık içinde kaldı. Bir facia yaşanmadan gerekli adımlar atılmalı” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.