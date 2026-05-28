Amcaoğlu, salonun ilk etapta çatı yenileme ve izolasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yapının daha sağlıklı ve uzun ömürlü hale getirildiğini ifade etti.

Uzun süredir bakım ihtiyacı bulunan salonda teknik altyapının güçlendirildiğini kaydeden Amcaoğlu, halıların yenilendiğini ve boya çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Salonun daha modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Amcaoğlu, kurulumu devam eden dev LED ekran ve elektronik kürsü ile birlikte salonun çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirildiğini vurguladı.

İlk etkinlik 5 Haziran’da

Yenilenen konferans salonunun ilk büyük organizasyonuna da ev sahipliği yapacağını belirten Amcaoğlu, 5 Haziran’da gerçekleştirilecek “Kuzey Kıbrıs Kentler Forumu 2026” öncesinde ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bayram sürecinde de çalışmaların devam ettiğini kaydeden Amcaoğlu, kent için üretmeye, yenilemeye ve daha güçlü sosyal alanlar kazandırmaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.