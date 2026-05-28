Üstel mesajında, Azerbaycan halkının tarih boyunca verdiği bağımsızlık ve varoluş mücadelesinin Türk milleti için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bugün güçlü, kararlı ve bölgesinde söz sahibi bir Azerbaycan gerçeği bulunduğunu ifade eden Üstel, bunun temelinde halkın birlik ruhu, devlet aklı ve milli duruşunun yer aldığını söyledi.

Başbakan Üstel, başta İlham Aliyev olmak üzere Azerbaycan devletine ve halkına en içten selamlarını iletti.

“KKTC ile Azerbaycan Arasındaki İlişkiler Çok Kıymetli”

Son yıllarda KKTC ile Azerbaycan arasında gelişen ilişkilerin son derece değerli olduğunu kaydeden Üstel, Azerbaycan halkının Kıbrıs Türk halkına gösterdiği kardeşlik ve desteğin gönül bağlarını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının da Azerbaycan halkı gibi yıllarca varoluş mücadelesi verdiğini belirten Üstel, iki halkın ortak tarih ve millet bağıyla birbirine bağlı olduğunu söyledi.

“Türk Dünyasında Yükselen Birlik Ruhu Umut Veriyor”

Türk dünyasında yükselen birlik ruhunun geleceğe dair umutları büyüttüğünü ifade eden Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki dayanışmanın artık yalnızca duygusal değil; siyasi, ekonomik ve stratejik bir kardeşlik zeminine dönüştüğünü kaydetti.

Üstel, “3 Devlet, Tek Millet anlayışının önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyorum” diyerek Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının geleceğe damga vuracağını söyledi.

Başbakan Üstel mesajının sonunda Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü bir kez daha kutlayarak dostluk ve kardeşlik bağlarının sonsuza kadar süreceğini vurguladı.