GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER- PELİN YÜKSELAY



Şeker Bayramına sayılı günler kala, vatandaşlar da planlarını yaptı!

Arife günü ile birlikte 4 günlük Şeker Bayramı tatilini aileleri ile ülkemizde geçirecek birçok vatandaş olduğu gibi, tercihlerini yurt dışında tatil yapmaktan yana kullananlar da bir hayli fazla!

Seyahat acenteleri ile görüşen Gündem Kıbrıs muhabiri, vatandaşların Şeker Bayramı tercihlerinin neler olduğunu öğrendi.

Vatandaşların bir bölümü Şeker Bayramını Avrupa başkentlerinde geçirmeye hazırlanırken, en çok tercih edilen rotalar Barcelona ve Paris oldu. 999 Euro'dan başlayan bu turlar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Barcelona ve Paris yanı sıra Londra, Uzak Doğu’da Bangkok, Phuket Singapur ve Maldivler’e de talep yüksek oldu. Türkiye’de ise Kapadokya ve GAP turları revaçta…

Acente yetkilileri ne dedi?



Sayar Turizm Turlar Koordinatörü Özlem Kubilay:

Şeker Bayramında Avrupa Kara Turları yoğun ilgi gördü. Özellikle Amsterdam ve Barcelona müşterilerimizin ilk tercih ettiği destinasyonlar oldu. Barcelona turu 999 Euro’dan satışa çıktı. Türkiye’de ise bayram için Kapadokya ve GAP turları tercih edildi. Kapadoya ve GAP turları 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla müşterilere sunuldu.

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay:

Biz Neşeli Turizm olarak Şeker Bayramında oluşan talepten memnun kaldık. Müşterilerimiz 8 günlük Bangkok-Phuket -Singapur turuna yoğun ilgi gösterdi. Bu turumuz bin 800 Euro’dan satışa sunuldu. Bunun yanında Maldivler de tercih edilen rotalar arasında yer aldı. Maldivler paketimiz 2 bin 500 Euro’dan satışa sunuldu. Avrupa’da ise Londra ve Paris tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldı. Uçak biletlerinin yüksek olmasından dolayı Türkiye rağbet görmezken, Larnaka üzerinden uçuş yapabilecek olan vatandaşlarımız bu alternatifi tercih etti.

Arima Turizm Direktörü Meliha Özokutan:

Bayram dönemi için çok satışımız olmamasına rağmen, bayram harici dönem için oldukça yoğun olduğumuzu söyleyebilirim. Vatandaşların ilgisi özellikle Türkiye turlarına çok fazla. Kapadokya, GAP, Kuzey Ege, Isparta, Adana vatandaşlarımızın en çok gitmek istediği bölgeler arasında yer aldı. Bunların yanında Dubai satışımızda oldukça fazla. Türkiye’de 2 gece 3 günlük turlarımız 14 bin 900 TL’lik fiyatlardan başlarken, 4 gece 5 günlük turlarımız 16 bin 900 TL’den satışa çıktı. Dubai ise 950 Euro’dan müşterilerimize sunuldu.