Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Nisan tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basın sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bugün hava parçalı çok bulutlu yer yer sağanak ve gök gürültüsü sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, Cuma ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 24-27 derece, bugün ise 20-23 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, bugün ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.