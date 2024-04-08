Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylül ayında yapılacak olan Ulusal Birlik Partisi Olağan Kurultayı’na katılacağını duyurdu.

“Birilerinin söylediğinin aksine çekilmeyeceğim ve adayım. Ne isterse olsun, adayım. UBP’de demokrasinin yaşanması ve herkesin bunu görmesi lazım” diyen Hasan Taçoy, UBP’de şu an demokrasinin olmadığını ve bunun yaşanması gerektiğine dikkat çekti.

Taçoy açıklamasının devamında, “Belki de kıran kırana olacak ama seçim bitecek, birbirimizi kucaklayacağız ve yolumuza devam edeceğiz” dedi.