Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk kaza 24 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana geldi.

E.S. (E-24), 180 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PN 975 plakalı salon araç ile doğu istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Alayköy Çemberi’ne yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüjdeki kaldırım üzerine çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İkinci kaza ise aynı gün saat 17.00 sıralarında Akdoğan’da Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi.

E.Ç. (K-70), yönetimindeki PJ 067 plakalı salon araç ile batı istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve köprü duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun sağına geçerek yeniden köprü duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü E.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan F.H. (K-77) ve B.K.N. (K-45), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan B.K.N.’nin cerrahi serviste müşahede altına alındığı, sürücü E.Ç. ile F.H.’nin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.