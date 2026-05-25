Geçitkale Günay Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen “Spor Fest 2026”nın son gecesinde ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren takım ve oyunculara kupaları ile ödülleri verildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ödül töreninde sporcuları tebrik etti ve Geçitkale Günay Spor Kulübü’nün 1. Lig’de kalmasını kutladı.

3 gün süren festivalin son gününde voleybol, halı saha ve tavla turnuvalarının finali yapıldı.

Kasım, eski kulüp başkanlarına da hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Eski kulüp başkanları Hüseyin Baybora, Mustafa Baybora, Teğmeç Gürkan, Sadi Esendağ, Olshan Oran, Hüseyin Kuran, Suat Bulut ve Uğur Çavuş’a plaketleri verilirken, merhum Mustafa Sevinç adına da plaket takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Kasım, centilmenliğin önemine vurgu yaparak “Değerli sporcularımızı, teknik ekibimizi ve büyük taraftarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Geçitkale Günay Spor Kulübü, son karşılaşmasını başarıyla tamamlayarak 1. Lig’de kalmayı başarmıştır. Mücadele eden herkese teşekkür ediyor, kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum.” dedi.

“Kazanan centilmenlik olsun” sloganıyla 22 Mayıs Perşembe akşamı başlayan Spor Fest 2026’nın, belde halkını sporla ve eğlenceyle buluşturduğu belirtildi.