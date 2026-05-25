Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Armağan Candan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKPA toplantı süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunan Candan, “Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Yunanistan ve Türkiye Milletvekillerinin bir arada görev yaptığı tek uluslararası platform ve parlamentodur. AKPA’nın başka bir örneği daha bulunmamaktadır ve bu anlamda da önemli bir platformdur. Orada biz eşit muamele ve saygı görüyoruz. Kıbrıslı Türklerin olaylara nasıl yaklaştığını, hassasiyetlerimizin neler olduğu hem genel kurul hem komite hem de ikili görüşmelerde de ifade etme şansımız oluyor. Dolayısıyla ülkemiz için önemli bir temsiliyet olduğunu söylemek isterim. En son katıldığımız toplantıda AİHM ve Taşınmaz Mal Komisyonu ile alakalı, Kıbrıs’taki insan hakları ihlalleri ve mülkiyet meseleleri ile alakalı olarak görüşmeler gerçekleştirdik. Avrupa Konseyi’nde Haziran ayında Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile alakalı bir oylama gerçekleşecek. Biz de bu AKPA ziyaretleri sayesinde bu kritik toplantı öncesi özel ikili toplantılar da gerçekleştirdik. Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığımız konuşmalarda ve hazırladığımız raporları meclise ve cumhurbaşkanlığımıza sunarak bilgilendirdik. Son gittiğimizde orada yaptığımız önemli toplantılardan bir tanesi de Avrupa Konseyi Gençlik Departmanı ile oldu. Kıbrıs Türk gençlerini nasıl angaje edebiliriz diyerek önemli bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.

“Türkiye’nin Avrupa için öneminin arttığını görüyoruz”

Konuşmasının devamında Candan, “Bizim bölgemize olan ilginin giderek artmakta olduğunu görüyoruz. Türkiye Avrupa coğrafyası için en önemli ülkelerden bir tanesi şuanda. Çeşitli dönemlerde Türkiye’nin önemini anlamayan, ama bu dönemde ulaşım, enerji güvenliği ve Doğu Akdeniz’in öneminin Avrupa için öneminin arttığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

TDP toplantısı: Bu toplantıların oldukça değerli olduğunu ve süreklilik arz etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum

Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Candan, “Bu toplantıların oldukça değerli olduğunu ve süreklilik arz etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Tufan Erhürman’ın orada yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklerin çözüm olana kadar uluslararası platformlarda olmasının e sesini duyurabilmesinin ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’da benzer noktaların altını çizdi. Hangi uluslararası platformda olursak olalım kendimizi iyi ifade etmek ve doğru iletişim kurarak o iletişimi sürekli hale getirmek ve anlattıklarımızla da kendimizi dinlenir yapabilmemiz çok önemlidir” diye konuştu.

Kıbrıs konusu: Bütün taraflarda Guterres’in üstleneceği çabaya bir destek söz konusu olacağını anlıyoruz

Kıbrıs konusuyla ilgili yeni bir sürecin başlaması ihtimali hakkında da değerlendirmelerde bulunan Candan, “Rumların son birkaç içerisinde yaptıkları açıklamalar hem AB dönem başkanlığının getirdiği statü ve yapılacak genel seçimlerine de bağlayabiliriz. Seçimler tamamlandıktan sonra kendi içerinde nasıl bir meclis yapısı oluşacağını göreceğiz. Rum siyaseti değişik bir döneme girecek ve bugüne kadar hiç görmediği bir yapıda olacak. Diğer yandan bütün hesaplar 2027 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine dönük olarak ittifaklar oluşacak. Kıbrıs konusunda Guterres’ten gelecek olan önerilerin konuşulduğunu biliyoruz. Son dönemlerdeki zirvelerin konusu güven yaratıcı önlemlerdi. Ama oralardan bir yere varılamadığını gördük. Kapsamlı bir çözüme nasıl ulaşılacağı konusunda çalışma yapılması konusunda söylemler bulunuyor. Bayan Holguin’in aylardan sonra Kıbrıs’a gelecek olması çabaların ciddiyetle olduğunu gösteriyor. Anladığımız kadarıyla bütün taraflarda Guterres’in üstleneceği çabaya bir destek söz konusu olacağını anlıyoruz” ifadelerini kullandı.