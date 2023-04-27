Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı.

DİKMEN YAKINLARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Dikmen arasındaki Haskin Petrol ve Benli Süpermarket civarına bugün 9.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği bildirildi.

TÜRKMENKÖY, BEYARMUDU VE AKDOĞAN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik bölgelerine bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak..

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.