Bazı üstün zekalı köpeklerin, insan konuşmalarını dinleyerek yeni kelimeler öğrenebildiği ortaya kondu. Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu köpeklerin nesne isimlerini doğrudan kendilerine hitap edilmeden de öğrenebildiğini gösterdi.

Araştırma, küçük çocukların konuşmaları dinleyerek kelime öğrenmesine benzer bir sürecin bazı köpeklerde de görülebileceğini ortaya koydu. Macaristan’daki Eötvös Lorand Üniversitesi (ELTE) araştırmacıları, oyuncak isimlerini öğrenme konusunda yetenekli olduğu belirlenen köpekler üzerinde çalışma yürüttü.

Köpekler 'kulak misafiri' olup yeni kelimeler öğrendi

Araştırmaya, sahiplerinin oyuncak isimlerini bildiğini düşündüğü 10 köpek dahil edildi. İlk aşamada köpek sahipleri, iki yeni oyuncağı köpekleriyle doğrudan etkileşim kurarak tanıttı ve oyuncak isimlerini tekrar etti. Birkaç günlük kısa oturumların ardından köpeklerin büyük bölümünün yeni oyuncakları doğru şekilde tanıyabildiği görüldü.

Araştırmanın ikinci aşamasında ise köpeklerin oyuncak isimlerini yalnızca konuşmaları dinleyerek öğrenip öğrenemeyeceği test edildi. Bu aşamada sahipler, oyuncak isimlerini kendi aralarında konuşurken kullandı, köpeklerle göz teması kurulmadı ve köpeklerin oyuncaklarla etkileşimine izin verilmedi.

Sonuçlara göre, 10 köpekten 7’si, yalnızca konuşmaları dinleyerek oyuncak isimlerini öğrenmeyi başardı. Araştırmacılar, bu bulgunun bazı köpeklerin yeni kelimeleri “kulak misafiri olarak” öğrenebildiğini gösterdiğini belirtti.

Belirli cinsler öne çıkıyor

Çalışmanın ilerleyen aşamalarında yapılan ek testlerde, köpeklerin oyuncakları görmeden önce duydukları isimleri hatırlayabildiği ve bu bilgiyi haftalar sonra da koruduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, bu yeteneğin tüm köpeklerde görülmediğini vurguladı. Benzer deneyler, daha önce oyuncak isimleri öğrenmemiş köpekler üzerinde de uygulandı ancak bu köpeklerin aynı başarıyı göstermediği kaydedildi.

“Üstün kelime öğrenicisi” olarak tanımlanan bu köpeklerin çoğunluğunu Border Collie cinsi oluştururken, Alman çoban köpeği, Labrador Retriever ve Avustralya çoban köpeği gibi farklı ırklar da çalışmada yer aldı.