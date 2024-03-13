Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı köylere bir saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ bölgelerinde yarın 09.00 ile 10.00 saatleri arasında elektriğin kesik olacağı bildirildi.

Ercan Havaalanı civarında da elektrik kesintisi olacak

Ercan Havaalanı civarında yarın iki saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Halkla İlişkiler Şube Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 11.00 ile 13.00 saatleri arasında, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

Serhatköy'de elektrik kesintisi

Serhatköy’de Şehit Osman Mehmet Sokağa yarın üç saat süresince elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Halkla İlişkiler Şube Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Serhatköy’de Şehit Osman Mehmet Sokağa elektrik verilemeyecek.