Polis açıklamasına göre, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında, İnönü ile Dörtyol kavşakları arasında Gazimağusa istikametine doğru ilerleyen tırın dorsesinde, lastiğin patlaması sonucu yangın meydana geldi.

Alevler kısa sürede dorsede etkili olurken, olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sonucu tırın dorsesi ve lastikleri zarar görürken, araçta yüklü bulunan portakallar da hasar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.