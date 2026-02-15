Arıklı, söz konusu projenin 2030’lu yıllarda hayata geçirilmesi planlanan “Bilişim Adası Kıbrıs” vizyonunun temelini oluşturduğunu belirtti.

“Fiber, dijital dönüşümün omurgası”

Aylardır kamuoyunda tartışılan “Evden Eve Fiber” projesine değinen Arıklı, hükümet olarak projeyi KKTC’ye yeni bir ekonomik ivme kazandıracak hamle olarak gördüklerini ifade etti. Fiber altyapının yalnızca internet hızını artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda yazılım ve bilişim ihracatının önünü açacağını kaydetti.

Küresel bilişim pazarı büyüyor

Arıklı, bilişim sektörünün dünya genelinde hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, 2024 yılında yaklaşık 730 milyar dolar olan küresel pazar büyüklüğünün 2030’da 1,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Güney Kıbrıs’ın son 10 yılda bilişim sektöründe yüzde 15 büyüme yakaladığını ve 2024 yılında yaklaşık 3 milyar dolarlık katma değer ürettiğini belirten Arıklı, Malta, İrlanda ve Estonya gibi küçük ülkelerin de bu alanda önemli atılımlar yaptığını vurguladı.

“Yazılım ihracatında ambargo işlemez”

Bakan Arıklı, yazılım ihracatının internet üzerinden yapılması nedeniyle ambargolardan etkilenmeyeceğini savundu. Narenciye, hellim, turizm ve yükseköğretim gibi sektörlerin çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalabildiğini ifade eden Arıklı, dijital ürünlerin ise bu engellerden bağımsız olarak dünya pazarına sunulabileceğini dile getirdi.

Ülkede geliştirilecek bir oyun yazılımının dahi milyar dolarlık ekonomik değer oluşturabileceğini belirten Arıklı, bilişim sektörünün stratejik önemine dikkat çekti.

Yol haritası: Fiberden e-devlete

Arıklı paylaşımında, “Bilişim Adası Kıbrıs” hedefi doğrultusunda atılması gereken adımları da sıraladı:

Ülke genelinde fiber altyapının kurulması

Uluslararası hukuka dayalı bilişim hukukunun oluşturulması

Kalifiye bilişim personelinin artırılması ve üniversitelerin bu alana yönlendirilmesi

Devletin dijital dönüşümünün (e-devlet) hayata geçirilmesi

Özel sektör, Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi

Dijital ve fiziksel altyapı sonrası uluslararası tanıtım ve marka yönetimi projeleriyle, başta Hindistan olmak üzere yazılım şirketlerinin adaya çekilmesi

Hedef: Güçlü ekonomi, azalan beyin göçü

Arıklı, “Bilişim Adası Kıbrıs” vizyonunun; yüksek ücretli yerli istihdam, ambargosuz ihracat, artan döviz girdisi, azalan beyin göçü ve güçlü kamu maliyesi anlamına geldiğini belirterek, “Fiber kavgamızın özü budur” ifadelerini kullandı.