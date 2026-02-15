Ülkede, 1 Şubat’ta başlayan 2025-2026 yarıyıl tatili sona eriyor.

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 58 bin öğrenci yarın ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda 27 bin 481, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda yaklaşık 25 bin 188 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin 44 meslek lisesi öğrencisi ile Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi ve Taner Akcan Çıraklık Eğitimi Merkezi’nde 700 öğrenci eğitim görüyor.

Ülke genelindeki kamu ve özel okullarda ise yaklaşık 6 bin 500 öğretmen görev yapıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 15 Haziran’da karne ve tamamlama belgelerinin verilmesiyle sona erecek.