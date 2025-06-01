Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından bugün düzenlenecek bisiklet yarışları nedeniyle Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu ile Alayköy-Metehan çevre yolu, bazı kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

PGM Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 07.00-12.00 saatleri arasında, bisikletli sporcular Alayköy-Metehan çevre yolu üzerinde bulunan Sevgi çemberinden yarışa başlayıp, çevre yolu ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunu takiben Yılmazköy alt geçidine gelecek ve alt geçitten geri dönüp aynı güzergah üzerinden Sevgi çemberine gelip, bu güzergah üzerinde yarışacak.

Bisikletli sporcuların geçeceği yarış güzergahı üzerinde bulunan çember ve kavşaklar, polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

POLİS HALK KOŞUSU BUGÜN YAPILACAK

Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, bugün Lefkoşa'da “3’üncü Polis-Halk Koşusu” düzenleniyor.

PGM’den yapılan açıklamaya göre, koşu saat 07.00’de Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi’nde başlayacak, Lefkoşa Şehir İçi güzergahında 6 ve 12 kilometre olmak üzere iki ayrı mesafede koşulacak.

Koşu kapsamında bazı güzergahlar, 06.30-09.00 saatleri arasında araç trafiğine tamamen kapatılacak, ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacak.

Açıklamada, koşu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

KOŞU GÜZERGAHININ DETAYLARI

3’üncü Polis-Halk Koşusu’nun güzergah detayları ise şöyle:

“6 ve 12 kilometre yarışları; Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi’nde, Şehit Mustafa Hacı Yusuf Sokak’ta saat 07.00’de başlayıp, sola Okullar Yolu Sokağa dönülerek Kermeoğlu Kasap kavşağına doğru koşulacak. Bu kavşaktan “U” dönüşü yapılıp geri dönülecek ve Muhtar Yusuf Galeria kavşağına doğru koşularak Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesine çıkılıp kuzey istikametine doğru devam edilecek. Çangar Çemberi’nden sola dönülüp Haydar Aliyev Caddesi-Meltem Sokak-Domuzcular Burnu Çemberi üzerinden Kızılbaş Çemberine gelinecek. Çemberden sola koşulup Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nden geçilerek Yenişehir Trafik Işıkları’na gelinecek. Trafik ışıklarından sola Atatürk Caddesi’ne dönülecek ve cadde üzerinde bulunan B1 Marketten sola Polis Genel Müdürlüğü binasının olduğu Şehit Mustafa Hacı Yusuf Sokağa dönülecek ve başlangıç yerinde 6 kilometrelik yarış bitecek. 12 kilometre koşacak olan sporcular, aynı güzergahı bir defa daha koşup 12 kilometreyi tamamlayacak.”