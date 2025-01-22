Birlikten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 1.Yürütme Kurulu ve 83.Genel Yönetim Kurulu toplantıları bugün yapıldı.

Yürütme Kurulu toplantısında ilk olarak 2024 yılı Kesin Hesapları ve 2025 yılı Genel Bütçesi okundu. Ardından yıllık Faaliyet Raporunun sunumu yapıldı.

Başkanlar, toplantı gündemindeki 2024 yılı Kesin Hesapları, 2025 yılı Genel Bütçesi ve Faaliyet Raporunun, Genel Kurul’un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verdi.

Yürütme Kurulu toplantısının ardından ise divan oluşturularak, 83.Genel Yönetim Kurulu’na geçildi.

Divan başkanlığını Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da ilk olarak Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kesin hesapları, faaliyet raporları ve 2025 bütçesi görüşülerek, oy birliğiyle onaylandı.

Başkanlar arasında sağlanan konsensus ile yönetimde bir değişikliğe gidilmedi.

Yürütme Kurulu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’den oluştu.

Yedek üyeler ise Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile Mehmetçik- Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu oldu.