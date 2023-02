Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yürütmenin aldığı kararın iptali için pazartesi günü Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını kaydetti.

Bengihan, “Dayanışma gönüllülük esasıyla olur, hükümete güvenmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti halklarıyla her zaman dayanışma içinde olduklarını, yardım için ilk günden seferberlik başlattıklarını kaydeden Bengihan, deprem bölgesine gönderdikleri yardımların yanı sıra bağış kampanyası da düzenlediklerini, toplanacak parayı Türkiye’deki kardeş sendikalara kendilerinin teslim edeceğini söyledi.

Depremzedeler için kesinti yapmak isteyen hükümetin kendi harcamalarından kısmadığını, Başbakanlığın temsil giderleriyle ilgili ödeneğin artırılmak istendiğini savunan Bengihan, “Daha bütçe onaylanalı bir ay… Oradaki para bitirildi” ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin etkilerinin ciddi şekilde hissedildiği böyle bir dönemde emeklilerden ve asgari ücretliden bir yıl boyunca kesinti yapılmasının da kabul edilemez olduğunu belirten Güven Bengihan, “Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır” diyerek hükümeti eleştirdi.

Kızılay’da toplanan paranın da maksadı dışında kullanıldığını savunan KTAMS Başkanı Bengihan, Türkiye’deki depremin yıkıcı etkilerine rağmen hükümetin İmar Yasası’yla ilgili değişikliği gündeme getirdiğini söyleyerek, bunu da eleştirdi.

Bengihan, külliye için ayrılan kaynağın depremzedelere aktarılmasını talep etti.

“Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi” hakkındaki yasa tasarısı, 15 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulmuştu.

Yasa tasarısının genel gerekçesi şöyle duyurulmuştu:

“Bu yasa, dünya genelinde yaşanan Corona Virüs (COVİD-19) salgını ile birlikte günümüze kadar gelen sosyal ve ekonomik etkilerin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının, Dünya ekonomisi üzerinde yaşattığı etkilerden ülke ekonomimizin etkilenmesi, döviz kurlarındaki artış nedeniyle ülke ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan doğal afetle ortaya çıkan kayıpların giderilmesi, depremde zarar gören kişilerin tazmininin ve/veya rehabilitasyonlarının ve/veya her türlü ihtiyaçların karşılanması ve ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek doğal afet ve özellikle depremle mücadele kapsamında eğitim, sağlık, sivil savunma ve itfaiye alanındaki ihtiyaçların sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.”

Tasarının kapsamı ise şöyle açıklanmıştı:

"Bu Yasa, genel bütçeden, belediyelerden, belediyelerin oluşturdukları birlikler ve kurdukları şirketlerden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinden, kendi özel yasası ile kurulmuş olan kamu tüzel kişilerinden, döner sermayeli kuruluşlardan, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinden, kooperatiflerden, kamu bankalarından, herhangi bir yasa altında oluşturulan komite, komisyon, encümen veya makamlardan, idari koordinasyon yönünden Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlardan, Sosyal Sigorta emeklilerinden ve Özel Sektör çalışanlarından Şubat 2023 – Ocak 2024 (on iki ay) dönemine ait her türlü brüt (tahsisat ve ilave ödenek dahil) maaş, ücret (on üçüncü maaş dahil) ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşları ve bu Yasa’nın 5’inci maddesinde belirtilen kesintileri ve katkıları kapsar."