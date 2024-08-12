GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Merkezi Cezaevi’ndeki sorunların çözülüp çözülmediği ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Bengihan, personel eksikliğinin devam ettiğini sebebinin de artan tutuklu sayısı olduğunu kaydetti. Ülkedeki suç işleme potansiyelini azaltmak gerektiğine vurgu yapan Bengihan, yaklaşık bin civarında tutuklu olduğunu belirterek, Cezaevleri’nde doktor olmadığına da dikkat çekti. Bu durumun Cezaevlerini ‘potansiyel bulaş başlama yeri’ yaptığına vurgu yapan Bengihan, Cezaevi’nde engelli vatandaşlar da bulunduğunu ve hasta haklarının ellerinden alındığını kaydetti. Cezaevi hemşire ve doktor kadrosu olduğuna da değinen Bengihan, istihdan gerçekleşmediğini anlattı.

“Eski Cezaevi patlamaya hazır bir bomba”

Eski Cezaevi’nin kapatılması gerektiğine dikkat çeken Bengihan, orasının patlamaya hazır bir bomba olduğuna vurgu yaptı, ‘artan suçlu sayısı o Cezaevi’nin kapanmasına engel oluyor’ dedi.

“Yeni Cezaevi’nin kapasitesi 625, doluluk oranı 800”

Yeni Cezaevi’nde 800’e yakın tutuklu ya da mahkûm olduğunu belirten Bengihan, kapasitesinin ise 625 olduğunu söyledi. Sağlık ve hijyenik koşulların iki Cezaevi’nde de sağlanamadığına dikkat çeken Bengihan, “ülkeye suç işleme potansiyeli olan insanları almayın. Yoksa 10 Cezaevimiz de olsa bir işe yaramaz” ifadelerini kullandı. Cezaevi’nde kuleye çıkan asansörün de mühürlendiğini ve 2 yıldır kullanılmadığını da anlatan Bengihan, bunun çok büyük bir ayıp olduğunu neden mühürlendiğini halen bilmediklerini kaydetti.

“Cezaevi’ndeki günlük yemek bedeli bir kişi için 933 TL”

Cezaevi’ndeki mahkûm ya da tutukluların günlük yemek bedelinin 933 TL olduğunu kaydeden Bengihan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazen tutuklu ve mahkûm sayısı bini geçiyor, bu da günlük 1 milyon, aylık 30 milyon TL yemek masrafı ediyor. İhale usulüdür yemekler ve bizce bu rakamlar yüksektir. Çıkan rakamlar ortada. Cezaevi’nde çok büyük maliyetler yaratılıyor. Öte yandan personelin yeterli sayıda olmaması nedeniyle her ay yaklaşık 300 kişi ek mesai çalışmak zorunda kalıyor. Bu da büyük bir külfettir. Yeni Cezaevi’nde klima sistemi var. Müthiş bir de elektrik tüketimi yapılıyor. Bunlara harcayacağımız paralarla giriş-çıkışı kontrol altına alırsak ülke için daha verimli olacaktır.

“Cezaevi’nde şu an 10’a yakın çocuk var”

Cezaevi’ndeki çocuk sayısıyla ilgili bilgi de veren Bengihan, şunları söyledi:

“Cezaevi’nde 2 yaşına kadar olan çocuklar anneleriyle birlikte kalıyor, onlar için özel oda da yapıldı. Bunun yanında şu an Cezaevi’nde 17 yaş altında 10 çocuk var. Yeni Cezaevi’nde bir de çocuk bölümü var ama yeterli personel olmaması nedeniyle çocuk bölümü kullanılmıyor.”