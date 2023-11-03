KTAMS Başkanı Güven Bengihan, BRT’de 14. Saat programına katılarak ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bengihan, “Şartlı tahliye normalde kimin için yapılır? Ülkenin yurttaşları için. Şartlı salıverirsiniz seni çıkarıyoruz ancak bu geriye kalan sürelerde örneğin senin hapislik süren daha 3 yıl var. Biz seni çıkarıyoruz ama 3 yıl uslu duracaksın. Şartlı Tahliye Tüzüğünde öyle yazar. Bizde uygulamada ister yerli olsun ister yabancı şartlı tahliye ile hepsini salıveriyoruz. Yabancıları deport, burayla kan bağı olan kalıyor. Geriye kalan deport ediliyor. Şu an süreyi kısalttılar. Şartlı tahliyeye başvurma süresini kısaltarak cezasının bitmesine uzun yıllar kalanları şartlı olarak salıveriyorlar. Bir yandan olumlu tarafı vardır. Cezaevindeki kalabalığı boşaltmak için yapıldı” dedi...

“MADALYONUN DİĞER YÜZÜ; BELLİ BAŞLI İSİMLERİN CEZAEVİNDEN ÇIKARILMASI”

KTAMS Başkanı Bengihan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Buradaki murat edilen ilgili kesimler ıslah edildi değil. Burada murat edilen 1052’ye çıkan mahkum ve tutuklu sayısını şartlı salıvererek bu kalabalığı aşağıya çekmek…Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Şudur: Size zarar veren biri var ve cezaevine girmesi için dava ettiniz. Cezasını alsın diye mücadele verirsiniz. Şimdi mahkemenin verdiği kararı kaldıracak Şartlı Tahliye Kurulu ve bu kurulun çoğunluğu da siyasidir... Belli dönemlerde belli başlı isimler cezaevine girer. Bilinmiş bizim partiden örnek veriyorum. Biz X partideniz bizim partiden biri içeri girer. Ben daha ne kadar içerde kalacam bakın bir yasa değişikliği ya da bir tüzük değişikliği yapın ve ben Şartlı Tahliyede beni çıkarın. Şartlı tahliye istismar edilmeye de açıktır. Bana göre mahkeme kararlarını siyasi iradenin değiştirmesi doğru değildir. Bunun yasayla düzenlenmesi gerekir. Maalesef bir tüzükle alınıyor kararlar. Siyasi iradeye bırakıldı…Neden siyasi iradenin eline veriyoruz ister olumlu ister olumsuz. Çünkü belli dönemlerde istediklerini çıkarırlar. İstemediklerini de çıkarmazlar. Zaten cezaevindeki mahkumların büyük bir çoğunluğu bundan dolayı öfkeli idi. Aynı suçtan aynı olaydan ya da benzer olaylardan girenlerin Şartlı Tahliye Kurulunda farklı kararlar verdiği üzerine yorumları vardı. Bu konuda da Şartlı Tahliye Kurulu’nun siyasi iradeden minimize edilmesi gerektiğini de her programda söyledim... 7 kişilik Şartlı Tahliye Kurulu’nun 4’ü hükümetin atadıkları. Sizce siyasi atananların orada söz hakkı yok mu? Özellikle KKTC’de bence var.”

Bengihan, “1998 yılında Merkezi Cezaevinde işe başladım. Cezaevinde nisan 1998’de mahkum ve tutuklu sayısı 58 idi... Bugün itibarı ile cezaevinde mahkum ve tutuklu sayısı 1052’dir. Yaklaşık 26 senede sayı nereden nereye geldi ve nereye gidiyor...” diye konuştu.

“KAMUDA ÇALIŞANLARIN BÜYÜK KESİMİNİN CEBİNDE AKREP VAR”

Güven Bengihan bir soru üzerine, “Kamu çalışanlarının yüzde 35’i sendikalı yüzde 65’i sendikasız. Maalesef örgütlü mücadeleye, dayanışma ruhuna paranın daha fazla önüne geçmesiyle para cebinden çıkmıyor. Büyük bir kesimin cebinde akrep var. Sendikaların dayanışma aidatını ödemek istemez. Ben oturduğum yerden ben işimi yaparım sadece hiçbir derdim yok. Benim toplumsal olaylara ya da ülkenin diğer konulardaki sıkıntıları ile ilgili bir sorunum yok. Ben evime gideyim, işime geleyim maaşımı alayım ee memleket yangın yerine dönmüş sendikalaşmaya destekmiş, dayanışmaymış öyle birşey de yok. Büyük kesimde yok. Yüzde 35’i geçmez. Yüzde 35’i geçmemesine rağmen bazı sendika düşmanı kişiler burayı sendika cumhuriyeti diye lanse ediyor. Bizleri sendika ağaları gibi birtakım yaftalayarak sermayeyi koruyup özelde varma da sendikalaşmanın önü açılır gibi özel sektördeki patronları korunsun işçi, emekçi de sömürülsündür temel felsefe ve sistem bunun üzerine kuruldu” dedi.

“MALİYE ZENGİN DEVLET KURUMLARI FAKİR”

KTAMS Başkanı Bengihan, “Birçok dairenin resmi hizmet araçları dökülüyor. Hem yeterli sayıda değil hem de araçlar çok eski ve yıpranmıştır. Bazı dairelerde ben biliyorum araç sayısının yetersiz olması nedeniyle teftiş veya ilçelere gidilemiyor. Maliye zengin olabilir ancak devlet ve devletin kurumları çok fakir. Devlet kurumlarına gerekli yatırımı yapmıyor. Devletin kurumlarının her türlü altyapı teknik donanım ve elektronik anlamda bunların sağlanması gerekir. Ama doğru zamanda doğru yere mali kaynaklar kullanılmıyor. Başka alanlara bu paralar aktarılıyor. Arkadaşlar bir bilgi paylaştı benimle. Devlet gerçek anlamda alması gereken vergiyi toplasa bizim hiç kimseye ihtiyacımız yoktur” diye konuştu.

“TAŞYAPI İŞLETMESİ ÖDEMESİ GEREKEN RAKAMI 100 MİLYON TL EKSİK ÖDEDİ”

Bir soru üzerine KTAMS Başkanı Bengihan, “Maliye Bakanlığı Ercan Havalimanı işletmesi Taşyapı’yla 59 Milyon Euro mahsuplaşma yapmıştı. Geçen gün bir ödeme yaptı. Ödemesi gereken rakamı 100 Milyon TL eksik ödedi. Taşyapı’ya bir takvim çıkarıldı ve bu takvim içerisinde kendisinin mahsuplaşması pandemi dönemi ile ilgiliydi. Pandemi ne zamandı? 2020, 2021. Şimdi siz 2022 yılı ile ilgili vergi ödemesi ve havalimanı işletmesinden yolculardan alınan paralarla ilgili ödemesi gereken paranın 100 Milyon TL eksik ödedi. Ve diyor ki bilmem hangi tarihe yapılan sözleşmeye istinaden verilmesi gereken rakam bu ödenen rakam bu. Yani biz sermayeye maalesef ödemesi gereken vergiyi almıyoruz. Aksine daha da kendisine yardımcı oluyoruz. Biraz daha ilgili şirkete diyecekler; sen hiç vermesen de olur. İstersen Maliye’den bir 100 Milyon TL’de biz verelim sana gibi durumlarda artık olacak. Ben hükümet edenlerin şu an belli başladı sermaye kesimlerinden doğru vergi topladıklarını düşünmüyorum” dedi.

“İSTİHDAMLAR İÇİN MECLİS’TE MUHALEFETİN KAVGA VERMESİ GEREK”

Bengihan, istihdamlarla ilgili 6 Kasım Pazartesi günü Meclis önünde tepkilerini ortaya koyacaklarını da belirtti.

Güven Bengihan, “6 Kasım Pazartesi Meclis önünde saat 09.30’da kamuya yapılan bütün istihdamların fırsat eşitliğine dayalı münhal çıkılarak yapılması konusunda bir basın bildirimiz olacak. Bir de muhalefetten bu konuda destek talep edeceğiz. Bir yasa önerisi sunsun. Yani muhalefetin de Meclis’te hükümetle beraber oturup sadece İdari İşler Komitesine gelen hükümetin getirdiği yasaları oybirliği veya oyçokluğuyla almasında değil sadece. Şu anda partizanca istihdamlar yapılıyor. Evet rahatsızız. Bu rahatsızlığı yasa koyarak nasıl ki 2014’te geçici memur tanımı kaldırılmıştı burada da istihdam yolunun her ne adı altında olursa olsun münhal çıkılarak fırsat eşitliğine dayalı herkes başvuracak. Talebimiz bu yöndedir. Bu yönde de bir yasa çalışması yaptık. Muhalefetin de bunu Meclis’e götürüp, bu yasanın geçmesi için kavga vermesi gerekir” dedi.

Kaynak: BRT